Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Археологи нашли на Дону погребение скифской амазонкиВсадницы, вероятно, охраняли скот, имущество и жилища, когда мужчины уходили в длительные военные походы
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
20:09 (мск), источник: Известия

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах. Также в Европе предлагают Украине пересмотреть принятый в стране закон о государственном языке. Об этом говорится в коммюнике международной организации, опубликованном в пятницу, 6 декабря.

Источник: Reuters

«Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо промедлений подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу. Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в заявлении.

Читайте также
Путин: «пещерные русофобы» и националисты объявили войну русскому языку

При этом, представители комиссии осознают, что украинский язык не должен потерять статус государственного.

Они также подчеркивают, что закон о меньшинствах должен был быть разработан одновременно с законом о госязыке для обеспечения необходимого баланса.

Вместе с тем, комиссия представила несколько конкретных предложений для украинских властей.

Во-первых, необходимо «исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах».

Во-вторых, законодатели предлагают «снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей».

Читайте также
Правительство одобрило отмену экзаменов на статус носителей русского языка украинцам и белорусам

В-третьих, комиссия требует «чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день».

25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Василий Небензя: украинский закон о языке нарушает минские договоренности
Во время загрузки произошла ошибка.
20 мая© Ньюстюб
 Ссуды и следствия: стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых
Вот горшок пустой: как работают ханипоты для хакеров
СМИ узнали о визите Петрова и Боширова в Германию
Лидер «Ногу свело!» рассказал о деградации российской нации
Российская спортсменка рассказала о желании остаться в США
Путин отказался от привычной термокружки с чаем
В Уфе женщине выдали часть пенсии печеньем
«Зенит» принимает «Динамо» в чемпионате России (трансляция)
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Горячие темы на Авто
И снова о сексе 215
Как вы относитесь к татуировкам? 133
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 126
Пересаживаемся на общественный транспорт? 120
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
два слова о кино 644
Как перестать стесняться мужа 476
Учителя, которые не учат 251
Черная легенда Франции 212
Леди
Надежда Бабкина сменила прическу и стала неузнаваема Певица экспериментирует с имиджем.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь