Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

«Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо промедлений подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу. Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов», — говорится в заявлении.
При этом, представители комиссии осознают, что украинский язык не должен потерять статус государственного.
Они также подчеркивают, что закон о меньшинствах должен был быть разработан одновременно с законом о госязыке для обеспечения необходимого баланса.
Вместе с тем, комиссия представила несколько конкретных предложений для украинских властей.
Во-первых, необходимо «исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах».
Во-вторых, законодатели предлагают «снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей».
В-третьих, комиссия требует «чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день».
25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.
Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.