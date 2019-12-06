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22:26 (мск), источник: РИА Новости

На Украине назвали условие решения газовых споров с Россией

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража и на этом условии подписать новый контракт на транзит.

Источник: РИА Новости

Об этом Витренко написал в Facebook по итогам переговоров с «Газпромом», которые прошли в Вене.

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Кроме того, «Нафтогаз» готов отказаться от новых исковых требований, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы. Помимо этого украинская компания должна получить компенсацию за «невыполнение “Газпромом” своих обязательств по текущим контрактам», добавил исполнительный директор.

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила обе стороны обсудить урегулирование судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в «пакет» для переговоров по транзиту.

«Именно это мы и сделали», — заявил топ-менеджер.

Он добавил, что теперь Киев готов возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказать ЕК, что выполнил просьбу.

«Газпром» ожидает конструктива

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Как в свою очередь заявили в «Газпроме», глава компании Алексей Миллер обсудил ситуацию с транзитом с уполномоченным правительства Германии Георгом Графом Вальдерзее.

«Газпром» ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года , — подчеркнули в компании.

В сообщении также указано, что «Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений третьего энергетического пакета ЕС. Эта работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора».

Газовые споры

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа.

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По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу «Газпрома», а по иску о контрактах на транзит «Нафтогазу» присуждено 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры зачли встречные требования, то «Газпром» в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, ее обжалование невозможно.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что с российской компании удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

Действующие договоры на поставку и транзит газа истекают в конце года. Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.

Украина эти условия считает неприемлемыми. «Нафтогаз» в общей сложности оценивает претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате, дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

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