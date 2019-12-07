01:10 (мск), источник: Известия
Власти Ленобласти соберут комиссию из-за ролика с матерящейся чиновницей
Власти Сосновоборского городского округа Ленинградской области соберут комиссию по этике
Видеоролик с Поздняковой появился в ряде СМИ 6 декабря, в пятницу. Чиновница выступала на добровольческом форуме и в разговоре с молодыми людьми позволила себе использовать ненормативную лексику.
В администрации отметили, что инцидент будет внимательно рассмотрен на комиссии, а с Поздняковой будет проведена работа с выводами по соблюдению норм поведения. Кроме того, стало известно, что в правоохранительных органах внимательно следят за произошедшим, но проверка в отношении ситуации пока не начата.
Ранее, 6 декабря, стало известно, что медсестра, обругавшая пациента за отсутствие клеенок, была уволена из клинической инфекционной больницы им. Боткина.