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11:49 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека», — сказал он в эфире передачи «Свобода слова».

По словам Зеленского, он хочет почувствовать, что все стороны собираются «закончить эту трагическую войну». Понимание этого он намерен получить за столом переговоров в Париже.

Украинский лидер добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет в Париже 9 декабря. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, может состояться и отдельная двусторонняя встреча Путина и Зеленского.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле ожидают, что встреча будет способствовать урегулированию конфликта на Украине и обеспечит общее понимание безальтернативности Минских соглашений.

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