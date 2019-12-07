11:49 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека», — сказал он в эфире передачи «Свобода слова».
Украинский лидер добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет в Париже 9 декабря. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, может состояться и отдельная двусторонняя встреча Путина и Зеленского.
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