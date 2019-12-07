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12:58 (мск), источник: РИА Новости

Медведев назвал препятствие для заключения с Киевом соглашения по газу

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия и Украина не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплат по судебным решениям, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу».

Источник: РИА Новости

«Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — сказал он, подчеркнув, что решение должно быть обоюдовыгодным.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате.

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