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17:49 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о решении США по санкциям против «Северного потока — 2»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский сенат включил санкции против «Северного потока — 2» в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщил Bloomberg.

Источник: РИА Новости

По информации агентства, ограничительные меры коснутся судов, которые прокладывают трубопровод, и руководителей связанных с ними компаний. Им могут отказать в визах и заблокировать транзакции с их собственностью в США.

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Сенаторы намерены настаивать, чтобы законопроект был принят именно в такой редакции, поскольку они разочарованы неспособностью президента Дональда Трампа помешать реализации проекта, пишет Bloomberg.

Ранее о планах включить санкции против «Северного потока — 2» в законопроект об оборонном бюджете сообщил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. По его словам, представители верхней палаты конгресса вынуждены пойти на такой шаг, поскольку «окно возможностей закрывается» и большая часть газопровода уже построена.

По мнению политика, угроза ограничительных мер заставит строительные компании отказаться от участия в проекте. А если санкции будут применены, то, считает Риш, России придется искать новых подрядчиков.

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«Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Против «Северного потока — 2» выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Строительство также критикуют США, которые активно продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

В поддержку газопровода выступают прежде всего Германия и Австрия, подчеркивающие, что проект укрепит европейскую энергобезопасность, и отмечающие надежность России как поставщика.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — абсолютно коммерческий и конкурентный проект. Как отмечал Владимир Путин, сооружение газопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.

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США могут ввести санкции против фирм, реализующих «Северный поток-2»
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26 ноября© Ньюстюб
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