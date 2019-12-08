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02:43 (мск), источник: РИА Новости

Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием, чтобы избежать третьих за год парламентских выборов.

Источник: РИА Новости

«Если в “Кахоль-Лаван” (оппозиционная партия — ред.) не хотят правительства национального единства, есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет — выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства — Бени Ганца или меня. В “Кахоль-Лаван” говорят, что они знают, чего хочет народ. Так пусть народ решит — и никто кроме народа. И уж, конечно, не пресса», — сказал Нетаньяху в видеообращении, размещённом поздно вечером в субботу в социальных сетях.

Лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц назвал предложение Нетаньяху предвыборным трюком.

«Речь идёт о пустом предложении, направленном исключительно на то, чтобы отлечь внимание от премьер-министра, которому предъявлены три тяжких обвинения и который остаётся единственным человеком, несущим ответственность за то, что мы оказались на пороге третьих выборов», — говорится в заявлении Ганца, распространённом его пресс-службой.

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Вечером 11 декабря истекает трёхнедельный срок, отведённый Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.

В случае, если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.

На ход коалиционных переговоров оказывают влияние юридические проблемы Нетаньяху — по решению генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита главе правительства будут предъявлены обвинения в коррупции. В понедельник генпрокурор передал обвинительное заключение в отношении премьер-министра спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

Нетаньяху будут предъявлены обвинения в получении взятки по так называемому «делу 4000», а также в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах «2000» и «1000». Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

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