Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле

02:43 (мск), источник: РИА Новости
«Если в “Кахоль-Лаван” (оппозиционная партия — ред.) не хотят правительства национального единства, есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет — выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства — Бени Ганца или меня. В “Кахоль-Лаван” говорят, что они знают, чего хочет народ. Так пусть народ решит — и никто кроме народа. И уж, конечно, не пресса», — сказал Нетаньяху в видеообращении, размещённом поздно вечером в субботу в социальных сетях.
«Речь идёт о пустом предложении, направленном исключительно на то, чтобы отлечь внимание от
Вечером 11 декабря истекает трёхнедельный срок, отведённый Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.
В случае, если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.
На ход коалиционных переговоров оказывают влияние юридические проблемы Нетаньяху — по решению генерального прокурора Израиля Авихая Мандельблита главе правительства будут предъявлены обвинения в коррупции. В понедельник генпрокурор передал обвинительное заключение в отношении
Нетаньяху будут предъявлены обвинения в получении взятки по так называемому «делу 4000», а также в мошенничестве и обмане общественного доверия в делах «2000» и «1000». Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.