Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» Видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь»
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
23Русь изначальная: музей-заповедник «Абрамцево» и его сокровища
15:11 (мск), источник: Интерфакс

Борис Джонсон назвал свой самый дерзкий поступок

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Sky News, что самым дерзким его поступком была езда на велосипеде по тротуару.

Источник: AP 2019

Он признался телеканалу, что не всегда соблюдал запрет ездить по тротуару на велосипеде.

Читайте также
Как делают дипфейки: 5 шагов

«Но я хочу, чтобы вы знали, что я резко осуждаю людей, которые едут на велосипеде по тротуару. Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла», — признался Джонсон.

Когда он работал на посту мэра Лондона и затем министром иностранных дел Британии, чиновник неоднократно попадал в фотообъективы, когда передвигался по городу на велосипеде.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб
Сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете на этапе КМ
Усманов обратился с открытым письмом к главе ВАДА
Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье
Четыре градирни взорвали одновременно (видео)
«Губы дьявола» озадачили пользователей соцсетей (фото)
Красные киви поступят в продажу (фото)
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Горячие темы на Авто
И снова о сексе 234
Если что дельное предложите --то запишу-- 176
Как вы относитесь к татуировкам? 164
Учитесь гражданскому обществу 95
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
36-летняя Фелисити Джонс впервые станет мамой Актриса из «Звездных войн» ждет ребенка
Леди
Настя Каменских c ярко-красными волосами повторила образ Рианны Звезда кардинально сменила имидж.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь