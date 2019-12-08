15:11 (мск), источник: Интерфакс
Борис Джонсон назвал свой самый дерзкий поступок
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU —
Он признался телеканалу, что не всегда соблюдал запрет ездить по тротуару на велосипеде.
«Но я хочу, чтобы вы знали, что я резко осуждаю людей, которые едут на велосипеде по тротуару. Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно
Когда он работал на посту мэра Лондона и затем министром иностранных дел Британии, чиновник неоднократно попадал в фотообъективы, когда передвигался по городу на велосипеде.
В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.