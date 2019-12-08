Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса

22:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Гончарук также добавил, что необходимо двигаться к миру, отстаивая национальные интересы.
«Ни о какой сдаче интересов в плане отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально», — подчеркнул украинский премьер.
Ранее, 7 декабря, стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытом заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским утвердил сценарий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Раскрывать детали сценария журналистам не стали.
Часть Донбасса вышла