13:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Война не уходит одна
Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны.
Саммит в «нормандском формате» поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки. Но самое правильное отношение к активизации переговоров — не ждать прорывных решений. Украинские власти понимают: выполнение ими минских соглашений превратит Донбасс в альтернативный, неподконтрольный Киеву центр влияния на внешнюю и внутреннюю политику. Отсюда — желание передоговориться. Россия категорически против. Ее устраивает либо полное выполнение соглашений, либо сохранение
Саммит в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже — главное и самое ожидаемое событие года в буксующем переговорном процессе по разрешению конфликта на востоке Украины. Сам факт встречи — уже событие. На высшем уровне давно не обсуждали ситуацию в Донбассе: в последний раз «четверка» собиралась в 2016 году. Бонусом к этому — первая очная ставка президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. После Парижа обсуждение конфликта продолжится уже в Вашингтоне: глава МИД РФ Сергей Лавров из Франции полетит в США, где встретится с госсекретарем Майклом Помпео.
Москва и Киев последние полгода работали над созданием положительного фона для переговоров в столице Франции. Президенты России и Украины неоднократно созванивались, их помощники Владислав Сурков и Андрей Ермак встречались, согласовали и зафиксировали на бумаге «формулу Штайнмайера» (носит имя предложившего ее
В сентябре Россия и Украина обменялись осужденными и удерживаемыми лицами. Среди обменянных — украинские моряки, арестованные в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также режиссер Олег Сенцов, освободить которого требовал в том числе французский лидер Эмманюэль Макрон. Россия получила журналиста Кирилла Вышинского и ополченца Владимира Цемаха. Последнего Киев считал настолько важным свидетелем в деле о сбитом Boeing MH17, что украинские спецслужбы выкрали его с территории непризнанной Донецкой народной республики. Наконец, РФ вернула Киеву катера и буксир, задержанные близ Керчи.
Возвращение моряков и кораблей Владимир Зеленский записал на свой счет. Как и сам саммит, на проведении которого настаивал больше и громче других «нормандцев». По его словам, именно Украина «дожала» остальных в вопросе разблокирования переговоров по Донбассу.
Переговоры по Донбассу несколько месяцев тема номер один на Украине. Позицию Киева перед саммитом в Париже комментировали глава украинского МИДа Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, сам Владимир Зеленский. Разные формулировки содержали один посыл: украинский лидер едет во Францию с миром и за миром. И поднимет этот вопрос не только на четырехсторонних переговорах, но и на встрече с российским коллегой с глазу на глаз.
«Я хочу увидеть человека (Владимира Путина.— “Ъ”) и привезти с нормандской встречи понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я смогу точно понять это за столом (переговоров.— “Ъ”)», — заявил Владимир Зеленский 6 декабря в эфире украинского
Под председательством украинского президента 7 декабря прошло закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. На нем, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, утвердили основной сценарий реинтеграции «оккупированных территорий» Донбасса (план не разглашается) и обозначили переговорные приоритеты на будущее: обмен пленными между Киевом и непризнанными республиками по принципу «всех на всех», восстановление контроля над участком границы с РФ, где его нет с 2014 года, прекращение огня по всей линии соприкосновения.
При этом, отметил Данилов, контроль Киева над границей должен быть восстановлен до проведения выборов в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО — включает территорию непризнанных ДНР и ЛНР).
Хотя украинские официальные лица расставляют вопросы, на решении которых настаивает Киев, в разном порядке, общим является то, что среди них нет ни одного нового. Договоренности по ним уже были достигнуты, но не выполнены.
В России намного реже публично комментировали подготовку к переговорам по Донбассу. Но в редких и немногословных комментариях одна линия — минские соглашения следует выполнять.
«Необходимо полностью и последовательно выполнять минские договоренности, которые были одобрены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН, — заявил 6 декабря в Риме глава МИД России Сергей Лавров.— Нам важно понимать, что планируется делать в Киеве для выполнения договоренностей, потому что слишком противоречивые сигналы поступают из украинской столицы от различных официальных лиц».
Оно отметает попытку Киева добиться контроля над границей до проведения выборов в ОРДЛО. В девятом пункте «Комплекса мер…» записано, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов. Там же, но в п. 4 отмечается: обсуждение модальностей проведения местных выборов стартует в первый день после разведения войск и отвода вооружений и техники по всей линии соприкосновения. В Минском протоколе, который детализирован в «Комплексе мер…», говорится, что выборы в ОРДЛО должны быть «досрочными».
Источник «Ъ» в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений — жесткая. «Для них (украинской стороны.— “Ъ”) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил он.
Собеседник «Ъ» уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или
У главы МИД непризнанной ДНР Натальи Никоноровой идентичная позиция. «Есть ожидание (от саммита в Париже.— “Ъ”), что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов “Комплекса мер по выполнению минских соглашений”. Соглашения одобрены Совбезом ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, — гаранты. В последнее время из Киева было много заявлений, что надо поменять, переписать, скорректировать соглашения, что все устарело с 2014 года. Так что самое большое ожидание, что ему это объяснят», — сказала Никонорова «Ъ».
При этом она, как и Сергей Лавров, акцентирует особое внимание на последовательности выполнения договоренностей: «Все пункты (“Комплекса мер…”.— “Ъ”) связаны между собой. И пункты, касающиеся вопросов безопасности, должны коррелировать с политическими вопросами».
Наталья Никонорова согласна, что «надо работать по разведению сил на остальных участках» линии соприкосновения, но тут же отмечает, что Киеву следует сделать в части политического урегулирования: сначала продлить существующий временный закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а затем закрепить его положения в конституции Украины. «Без этого он будет являться неконституционным и будет противоречить основному закону. Именно поэтому в “Комплексе мер…” есть обязательство Украины о фиксации в конституции особого статуса. Формулировка (которую предстоит закрепить в конституции.— “Ъ”) должна быть согласована контактной группой в Минске», — резюмирует представитель ДНР.
Хотя 5 декабря на конференции «Украина: большие ожидания» в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House) помощник Зеленского Андрей Ермак говорил о готовности к конституционной реформе и предоставлению дополнительных полномочий ОРДЛО, в чем она может заключаться, он не уточнил. В то же время министр Пристайко однозначно заявил, что закрепления особого статуса в конституции не будет. Он назвал это «красной линией», за которую Киев не шагнет ни при каких обстоятельствах.
Если это произойдет, формально вернувшиеся в состав Украины регионы станут,
Москву, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает
Развитие отношений с Украиной по грузинской модели, когда конфликт не решен, а двусторонние связи сохраняются, Россию вполне удовлетворит, признался в беседе с «Ъ» занимающийся украинским направлением чиновник.
Владимир Соловьев