Москалькова назвала главную причину нарушения прав человека

«Чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм. Дело в том, что именно из-за того, что человек не знает свои права и не умеет их отстаивать, возникают сложные жизненные ситуации», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
Однако ещё одной важной проблемой Москалькова назвала неисполнение законов, несмотря на то, что, по её словам, на сегодняшний день законотворческая работа ведется на высоком уровне и законодатель стремится избегать декларативный характер и заведомо неисполнимые нормы в законопроектах.
«Со стороны центрального органа Следственного комитета контроль, на мой взгляд, также стал более действенным. Когда я обращаюсь в Следственный комитет об отмене или пересмотре решений, которые принял следователь, то назначается дополнительная проверка, и нередко ситуация меняется», — заключила Москалькова.