В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене

Об этом Кабанов рассказал РИА Новости в понедельник, в Международный день борьбы с коррупцией.
«Здесь необходимо все-таки ужесточение уголовного законодательства, что до сих пор не сделано. Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», — заявил общественник.
По его мнению, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.
На сегодняшний день коррупция, по оценке Кабанова, угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Кроме того, коррупция «является раздражающим внутриполитическим фактором».
У людей возникают претензии, когда они не понимают, куда тратятся деньги, когда не понимают, как проходят процессы управления, а деньги тратятся большие, как в Москве, например, — естественно, рейтинг доверия падает. Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты.
При этом, как отметил Кабанов, за последнее время борьба с коррупцией в России институционально стала вестись эффективнее, начинают реализовываться новые механизмы — такие, как изъятие незаконно нажитого имущества. Например, у бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родных в казну изъяли многомиллиардное состояние.
«Борьба с коррупционерами ведется на самом верху, но при этом еще очень много работы остается… У нас есть подвижки в госсекторе, экономике, в госкомпаниях — это у нас и “Росатом”, и “Ростелеком”. У нас есть регионы с высоким антикоррупционным рейтингом и рейтингом доверия к власти — Костромская, Тульская [области]. То есть у нас есть примеры позитивные. Причем это уже такие секторные, не одиночные, а достаточно серьезные примеры», — полагает Кабанов.
По его мнению, «очень быстро» развивается в России и антикоррупционное законодательство.
«У нас развивается система противодействия конфликту интересов на государственной службе, персональная ответственность должностных лиц. Это все административное — когда преступление не доказано, но есть некие проявления, которые говорят о наличии тех или иных провокационных правонарушений. У нас очень много увольняется по утрате доверия и достаточно много изымается», — пояснил член СПЧ.