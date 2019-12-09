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16:06 (мск), источник: ТАСС

Лидия Михеева избрана секретарем Общественной палаты

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва в понедельник на своем втором в этом году пленарном заседании избрала заместителя секретаря ОП РФ Лидию Михееву новым руководителем палаты.

Источник: РИА "Новости"

«Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством», — сказал первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Согласно регламенту, секретарь организует работу совета палаты, представляет палату в отношениях с органами государственной власти, направляет заключения ОП РФ на законопроекты, участвует в формировании общественных наблюдательных комиссий.

Лидия Михеева — председатель совета (руководитель) ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при президенте РФ». Родилась 17 мая 1971 года в Барнауле. В 1993 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, является доктором юридических наук, заслуженный юрист РФ. Во время выборов президента РФ 2018 года была доверенным лицом Путина.

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Глава комиссии по развитию сельских территорий

Новым председателем комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий избрана член палаты, председатель общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина.

«Евгения Юрьевна Уваркина по понятным причинам сложила полномочия члена ОП в связи с назначением и.о. главы администрации города Липецка. На голосование членов Общественной палаты выносится вопрос о назначении на должность председателя комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий», — сказала секретарь ОП Лидия Михеева.

Она добавила, что совет Общественной палаты рекомендовал кандидатуру Оглоблиной на должность председателя этой комиссии. По итогам голосования она была одобрена большинством голосов членов ОП.

О палате

Общественная палата действует в России с 2005 года, она формируется каждые три года. Действующий состав палаты был сформирован 19 июня 2017 года. Состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента РФ, 84 — делегированы общественными палатами субъектов РФ, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.

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