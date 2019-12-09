11:03 (мск), источник: Ведомости
Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Европейские дипломаты опасаются, что
Падение популярности украинского лидера связывают с экономическими реформами в стране и его общением с бизнесменом Игорем Коломойским. Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может рассчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
Зеленский ранее заявлял об опасениях завершить переговоры по Донбассу безрезультатно. В эфире передачи «Свобода слова» он говорил, что хочет вернуться со встречи в «нормандском формате» «с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну».
Накануне саммита Зеленский пытался получить поддержку своих инициатив у церковных лидеров, а также военных, с которыми он встречался конце октября во время визита в Донбасс. Кроме того, украинский лидер провел закрытое заседание с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором был согласован возможный сценарий реинтеграции Донбасса.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поедет на саммит «с серьезным настроем». «Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на
На встрече лидеров «нормандской четверки» будут присутствовать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. На ней будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Ожидается также, что Путин и Зеленский проведут в Париже первые двусторонние переговоры. До этого они общались только по телефону.