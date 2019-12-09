Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
11:03 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже, которые должны пройти 9 декабря.

Падение популярности украинского лидера связывают с экономическими реформами в стране и его общением с бизнесменом Игорем Коломойским. Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может рассчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.

Зеленский ранее заявлял об опасениях завершить переговоры по Донбассу безрезультатно. В эфире передачи «Свобода слова» он говорил, что хочет вернуться со встречи в «нормандском формате» «с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну».

Новость
Киев подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Накануне саммита Зеленский пытался получить поддержку своих инициатив у церковных лидеров, а также военных, с которыми он встречался конце октября во время визита в Донбасс. Кроме того, украинский лидер провел закрытое заседание с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором был согласован возможный сценарий реинтеграции Донбасса.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поедет на саммит «с серьезным настроем». «Ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны. Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей. Не допустить попытки какого-либо размывания этих договоренностей», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На встрече лидеров «нормандской четверки» будут присутствовать президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. На ней будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Ожидается также, что Путин и Зеленский проведут в Париже первые двусторонние переговоры. До этого они общались только по телефону.

Читайте также
 Кто станет победителем в битве заговоров
Что не так с инвестиционным кодексом
Россиянам приготовились повысить зарплаты
Жителей Самары по ошибке поздравили с 2015 годом
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»
В МОК нашли способ защитить невиновных российских спортсменов
В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана при извержении
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих Мымра-директор, королева Анна и несчастная жена сталкера — восхищаемся перевоплощениями гениальной Алисы Фрейндлих и пересматриваем любимые фильмы с актрисой
Авто
Массовое ДТП в Санкт-Петербурге: что произошло на самом деле Серьёзная авария произошла накануне на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге: автомобиль Audi A7 врезался в Mercedes-Benz, стоявший перед пешеходным переходом
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Мисс Вселенная 2019 275
Несчастный случай. (наверно не для брезгливых) 199
взять двух детей к плюс одной 192
Новогодние подарки подросткам 185
Леди
74-летний Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной Свадьбу сыграли в начале декабря
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь