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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU — Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского начнется после завершения мероприятий саммита «нормандской четверки», по времени она не ограничена, ее продолжительность будет зависеть только от Путина и Зеленского. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, встреча состоится и впишется в формат, предложенный французской стороной — организаторами саммита. Договоренность об этом достигнута.

Ранее сообщалось, что саммит в Париже начнется в понедельник в 18:00 по московскому времени. Источник из числа организаторов говорил «Интерфаксу», что на саммит отведено два часа 45 минут. Перед встречей «четверки» Путин поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря в Париже. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце. В конце ноября в Кремле подтвердили, что допускают возможность встречи Путина и Зеленского на полях саммита в формате «один на один».

Ранее в декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выражал «сдержанный оптимизм» относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящими мероприятиями в Париже и допускал, что по итогам саммита будет принят документ необязывающего характера.

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