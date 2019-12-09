Переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени

По его словам, встреча состоится и впишется в формат, предложенный французской стороной — организаторами саммита. Договоренность об этом достигнута.
Ранее сообщалось, что саммит в Париже начнется в понедельник в 18:00 по московскому времени. Источник из числа организаторов говорил «Интерфаксу», что на саммит отведено два часа 45 минут. Перед встречей «четверки» Путин поговорит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.
Лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря в Париже. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце. В конце ноября в Кремле подтвердили, что допускают возможность встречи Путина и Зеленского на полях саммита в формате «один на один».
Ранее в декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выражал «сдержанный оптимизм» относительно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящими мероприятиями в Париже и допускал, что по итогам саммита будет принят документ необязывающего характера.