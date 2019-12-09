Встречи в нормандском формате. История и достигнутые договоренности

18:41 (мск), источник: ТАСС
В рамках нормандского формата пройдет также первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, избранным главой Украины в апреле 2019 года. Ранее лидеры двух государств общались только по телефону (11 июля, 7 августа, 7 сентября и 25 ноября 2019 года).
О встречах в нормандском формате — в материале ТАСС.
Нормандский формат — переговоры по мирному урегулированию ситуации на
Переговоры в нормандском формате на высшем уровне проводились пять раз.
Первая встреча 6 июня 2014 года состоялась по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. По приглашению французского лидера в Нормандию на торжества по случаю 70-летия высадки союзников прибыли главы ряда государств, в том числе российский президент Владимир Путин. В рамках торжественных мероприятий прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоялась также первая личная встреча Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в присутствии лидеров Германии и Франции. В течение 15 минут в ходе официального завтрака стороны обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По словам
Вторая встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в нормандском формате состоялась 17 октября 2014 года в Милане (Италия) на полях форума «Азия — Европа». Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, включая режим перемирия, прекращение огня, разъединения конфликтующих сторон, а также проблемы поставки газа Киеву. Президенты России и Украины провели закрытую для прессы встречу, которая продолжалась 45 минут. Все участники переговоров поддержали необходимость мирного урегулирования ситуации. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия «участником [конфликта] не является» и может «только помочь конфликтующим сторонам».
Очередная встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко была запланирована на 15 января 2015 года в Астане (Казахстан), однако
Третья встреча «нормандской четверки» состоялась
Следующие переговоры на высшем уровне состоялись 2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце. Они продолжались почти пять часов и завершилась без принятия
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Помимо очных встреч лидеры стран «нормандской четверки» провели 19 телефонных переговоров (в период с 25 июня 2014 года по 22 августа 2017 года). Кроме того, 29 марта 2018 года лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко приняли специальное заявление, в котором одобрили соглашение о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и призвали активизировать усилия по обмену «всех на всех». Заявление было опубликовано
Переговоры в нормандском формате проходят также на уровне глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Всего состоялось 15 таких встреч. Девять из них прошли в Берлине, три — в Париже, две — в Мюнхене, на полях конференции по безопасности, еще одна встреча — в 2016 году — была организована в Минске. Чаще всего главы МИД «четверки» встречались в 2015 году — семь раз, реже всего — по одному разу — в 2017 и 2018 годах. В 2019 году встречи не проводились.
Впервые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоялись 2 июля 2014 года в Берлине. Главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Украины и Франции Сергей Лавров,
Среди вопросов, которые рассматривали стороны на последующих встречах, — реализация минских соглашений, создание условий для доставки гуманитарных грузов в Донбасс, обмен пленными между сторонами конфликта, отвод вооружений от линии разграничения и разминирование территории Донбасса, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и др. Последние переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции состоялись 11 июня 2018 года в Берлине.