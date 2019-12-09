Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
18:41 (мск), источник: ТАСС

Встречи в нормандском формате. История и достигнутые договоренности

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в Париже состоятся первые за последние три года переговоры глав стран «нормандской четверки» — России, Германии, Украины и Франции, посвященные вопросам урегулирования украинского кризиса.

Источник: AFP 2019

В рамках нормандского формата пройдет также первая личная встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским, избранным главой Украины в апреле 2019 года. Ранее лидеры двух государств общались только по телефону (11 июля, 7 августа, 7 сентября и 25 ноября 2019 года).

О встречах в нормандском формате — в материале ТАСС.

Что такое нормандский формат

Первая встреча прошла 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувиль (Франция) в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии. | Источник: AP 2019

Нормандский формат — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Название получили по месту проведения первой после начала кризиса на Украине встречи глав четырех государств. Она прошла 6 июня 2014 года в нормандском замке Шато де Бенувиль (Франция) в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Встречи лидеров «нормандской четверки»

19-20 октября 2016 года в Берлине лидеры «нормандской четверки» провели пятичасовые переговоры за закрытыми дверями | Источник: AP 2019

Переговоры в нормандском формате на высшем уровне проводились пять раз.

Первая встреча 6 июня 2014 года состоялась по инициативе президента Франции Франсуа Олланда. По приглашению французского лидера в Нормандию на торжества по случаю 70-летия высадки союзников прибыли главы ряда государств, в том числе российский президент Владимир Путин. В рамках торжественных мероприятий прошли двусторонние переговоры Владимира Путина с Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоялась также первая личная встреча Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в присутствии лидеров Германии и Франции. В течение 15 минут в ходе официального завтрака стороны обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, главы государств «высказались за скорейшее прекращение кровопролития, а также боевых действий — и со стороны украинских вооруженных сил, а также со стороны сторонников федерализации». Кроме того, «была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации мирными политическими средствами».

Вторая встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в нормандском формате состоялась 17 октября 2014 года в Милане (Италия) на полях форума «Азия — Европа». Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудили минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, включая режим перемирия, прекращение огня, разъединения конфликтующих сторон, а также проблемы поставки газа Киеву. Президенты России и Украины провели закрытую для прессы встречу, которая продолжалась 45 минут. Все участники переговоров поддержали необходимость мирного урегулирования ситуации. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия «участником [конфликта] не является» и может «только помочь конфликтующим сторонам».

Очередная встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко была запланирована на 15 января 2015 года в Астане (Казахстан), однако из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины она не состоялась.

Третья встреча «нормандской четверки» состоялась 11—12 февраля 2015 года в Минске, во Дворце независимости. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины, которые шли 16 часов, велись параллельно с заседанием контактной группы по Украине, в котором также принимали участие представители Донецкой и Луганской народных республик. Стороны подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений, предусматривающий, в частности, полное прекращение огня и отвод тяжелой техники с линии соприкосновения конфликтующих сторон и др. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко также приняли декларацию в поддержку процесса урегулирования. Кроме того, лидеры «четверки» «договорились о создании контрольного механизма в нормандском формате, который будет проводить встречи с регулярной периодичностью, как правило, на уровне старших должностных лиц, представляющих министерства иностранных дел».

Следующие переговоры на высшем уровне состоялись 2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце. Они продолжались почти пять часов и завершилась без принятия каких-либо совместных документов или заявлений. Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили важность выполнения минских соглашений. На встрече говорилось также о миссии ОБСЕ в контексте расширения ее мандата и других гуманитарных аспектах. Как заявила Ангела Меркель по итогам переговоров, «удалось урегулировать некоторые вещи», в частности, закон об особом статусе Донбасса, который должен был вступить в силу после определения территорий, подпадающих под его действие. Также стороны рассмотрели возможность принятия законов об амнистии участников конфликта, о местных выборах и сроках их проведения.

19—20 октября 2016 года в Берлине лидеры «нормандской четверки» провели пятичасовые переговоры за закрытыми дверями. Главным итогом встречи стала договоренность о разработке проекта дорожной карты по реализации «Минска-2». Также Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд договорились о создании четырех новых зон разведения сил. Президент Украины по итогам встречи заявил о договоренности по вводу вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. В свою очередь ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Франсуа Олланд, общаясь с прессой, об этом не упомянули. 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею о размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе, отметив, что по данной теме существует «общее понимание».

Помимо очных встреч лидеры стран «нормандской четверки» провели 19 телефонных переговоров (в период с 25 июня 2014 года по 22 августа 2017 года). Кроме того, 29 марта 2018 года лидеры России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко приняли специальное заявление, в котором одобрили соглашение о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и призвали активизировать усилия по обмену «всех на всех». Заявление было опубликовано пресс-службой Кремля.

Встречи глав МИД «нормандской четверки»

Впервые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоялись 2 июля 2014 года в Берлине | Источник: AP 2019

Переговоры в нормандском формате проходят также на уровне глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Всего состоялось 15 таких встреч. Девять из них прошли в Берлине, три — в Париже, две — в Мюнхене, на полях конференции по безопасности, еще одна встреча — в 2016 году — была организована в Минске. Чаще всего главы МИД «четверки» встречались в 2015 году — семь раз, реже всего — по одному разу — в 2017 и 2018 годах. В 2019 году встречи не проводились.

Впервые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел состоялись 2 июля 2014 года в Берлине. Главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Украины и Франции Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Павел Климкин и Лоран Фабиус подписали совместную декларацию, в которой подтвердили «приверженность установлению устойчивого мира и стабильности на Украине».

Среди вопросов, которые рассматривали стороны на последующих встречах, — реализация минских соглашений, создание условий для доставки гуманитарных грузов в Донбасс, обмен пленными между сторонами конфликта, отвод вооружений от линии разграничения и разминирование территории Донбасса, проведения местных выборов в ДНР и ЛНР и др. Последние переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции состоялись 11 июня 2018 года в Берлине.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
 Ее задержали, когда она по заданию партии смертельно ранила чиновника. Били, насиловали, приговорили к казни
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Каких турниров лишат Россию? Все о четырехлетнем отстранении
В ПФР объяснили, когда могут прекратить выплату пенсий
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Синоптики предсказали погодные аномалии по всей России
Названы рекордсмены по коррупции среди российских силовиков
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Разноцветный залив в Австралии показали с воздуха
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах Если без алкоголя не обойтись, лучше соблюдать определенные правила.
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Кино
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта Певица представила в Москве фильм о своем первом за десять лет концертном шоу
Горячие темы на Авто
Если что дельное предложите --то запишу-- 196
"Ржев" ---- кино... 194
Как вы относитесь к татуировкам? 199
Возраст и суставы 131
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Все должны...? 297
Взять двух детей к плюс одной 247
Я на распутье... подскажите, поддержите.. 204
Измена или нет 184
Леди
74-летний Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной Свадьбу сыграли в начале декабря
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь