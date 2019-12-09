Минские соглашения. История и выполнение

19:01 (мск), источник: ТАСС
Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014—2015 годах для урегулирования ситуации на
В апреле 2014 года, вскоре после госпереворота на Украине и свержения президента Виктора Януковича, на
На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Киев итоги плебисцитов не признал.
По данным ООН на ноябрь 2019 года, за время вооруженного противостояния погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон, около 30 тыс. получили ранения. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.
В 2014 году по инициативе действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дидье Буркхальтера для разрешения конфликта было принято решение образовать контактную группу в составе представителей России, ОБСЕ и Украины.
В июне того же года президент Украины Петр Порошенко (2014−2019) представил свой мирный план, который предусматривал гарантии безопасности для всех участников переговоров, амнистию тем, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, вывод незаконных вооруженных формирований и др. Первые консультации представителей Украины, ОБСЕ и провозглашенных ДНР и ЛНР по обсуждению мирного плана состоялись 23 и 27 июня в Донецке. На встречах также присутствовал посол РФ на Украине Михаил Зурабов.
Однако в течение лета интенсивность конфликта в Донбассе постоянно возрастала. Украинские силовые структуры перешли от «полицейских операций» к полномасштабным боевым действиям с использованием тяжелой бронетехники и авиации. К середине августа украинским военным удалось установить контроль над Славянском, Артемовском, Краматорском, Мариуполем и побережьем Азовского моря, взять в частичное окружение Луганск и Донецк. В ответ вооруженные формирования ЛНР и ДНР предприняли контрнаступление и смогли потеснить правительственные войска, которые при этом понесли существенные потери в живой силе и технике.
3 сентября 2014 года президент РФ Владимир Путин предложил свой план урегулирования кризиса на Украине. Мирные инициативы главы российского государства предполагали прекращение наступлений всеми вооруженными формированиями на
5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы, принимая во внимание предложения по разрешению кризиса президентов РФ и Украины, согласовали план мирного урегулирования и достигли договоренности о прекращении огня на
Однако, несмотря на все договоренности, боевые действия на
С целью скорейшего урегулирования кризиса
В 2015 году глава МИД ФРГ
Она была одобрена лидерами четырех стран (России, Германии, Франции и Украины) на двух саммитах «нормандской четверки» — в 2015 году в Париже и в 2016 году в Берлине. Однако затем Киев стал озвучивать дополнительные условия своего согласия для ее реализации, в результате переговоры были приостановлены. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре 2019 года советники глав «нормандской четверки» в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием «формулы Штайнмайера» должен быть подписан всеми участниками контактной группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.
Выступивший в этот же день на брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «формулу Штайнмайера» предстоит «имплементировать в новый закон об особом статусе». Он отметил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года, добавив, что парламентом в тесном сотрудничестве с общественностью и после публичного обсуждения будет разработан новый закон. Кроме того, Зеленский заявил, что выборы не могут быть проведены, пока Украина не получит контроль над всей границей с РФ.
В течение последних пяти лет украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. В этой связи в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже глава российского государства не исключил, что такая миссия может находиться на всей территории конфликта, но при согласии провозглашенных республик Донбасса. Украинская сторона в ответ заявила о необходимости введения в регион полноценной миротворческой миссии ООН, которая взяла бы на себя функции временной администрации с последующей передачей власти Киеву.
Одной из главных нерешенных проблем является порядок и сроки реализации всех этапов урегулирования. Официальные представители Украины настаивают на первоочередной передаче им контроля над участком
Режим прекращения огня в Донбассе регулярно нарушается, несмотря на неоднократное объявление о перемирии сторон. Последний крупный обмен пленными по принципу «всех на всех» между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных.
Процесс разведения сил по всей линии соприкосновения, начавшийся осенью 2015 года, к настоящему времени не завершен. В сентябре 2016 года представители Украины, Донецкой и Луганской народных республик договорились о создании на линии соприкосновения в Донбассе трех пилотных зон безопасности: у населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское. Почти сразу удалось развести войска в первых Золотом и Петровском, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились летом 2019 года: в конце июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, в первых числах ноября — у Золотого, в начале декабря — в Петровском.