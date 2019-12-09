Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Нормандская четверка соберется в зале «Мюрат» Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.
Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу. Путин и Зеленский никогда ранее не встречались, лишь говорили по телефону. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главная цель встречи — обсудить вопросы реализации минских соглашений. На вопрос, будет ли обсуждаться газовый вопрос лидерами РФ и Украины, помощник президента не ответил.
Однако, по словам источника, знакомого с подготовкой мероприятия, в переговорах заявлены министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Протокол на встречу двух лидеров отвел 45 минут, тогда как на беседы Путина с Меркель и Макроном по полчаса. При этом, по данным Ушакова, переговоры Путина и Зеленского не ограничены по времени.