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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где пройдут саммит «нормандской четверки» и двусторонние встречи с главами государств, входящих в этот формат, включая переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Источник: РИА Новости

Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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Нормандская четверка соберется в зале «Мюрат» Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу. Путин и Зеленский никогда ранее не встречались, лишь говорили по телефону. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главная цель встречи — обсудить вопросы реализации минских соглашений. На вопрос, будет ли обсуждаться газовый вопрос лидерами РФ и Украины, помощник президента не ответил.

Однако, по словам источника, знакомого с подготовкой мероприятия, в переговорах заявлены министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Протокол на встречу двух лидеров отвел 45 минут, тогда как на беседы Путина с Меркель и Макроном по полчаса. При этом, по данным Ушакова, переговоры Путина и Зеленского не ограничены по времени.

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