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18:33 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура начала проверку по видео с матом мэра Липецка

ВОРОНЕЖ, 9 дек — РИА Новости. Прокуратура Липецкой области начала проверку по видео с нецензурными выражениями мэра Липецка Евгении Уваркиной, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева.

Источник: РИА Новости

Видео, на котором женщина, ведущая съемку от первого лица, матерится, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появилось вечером в пятницу в липецком Telegram-канале. Сообщалось, что якобы так Уваркина инспектировала парк города. Видео вызвало большой резонанс.

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Депутат областного совета Олег Хомутинников заявил РИА Новости, что обратился в прокуратуру, полицию и комитет по этике горсовета с просьбой изучить резонансное видео. Сама Уваркина признала видео своим, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.

«К нам сегодня поступило обращение депутата Хомутинникова, который просит проверку поведения в общественном месте мэра Липецка. По этому обращению нами, безусловно, будет проведена проверка, и дана правовая оценка всем доводам, которые содержатся в обращении», — сказала Ткачева.

Начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации области Михаил Шаршаков ранее сообщил РИА Новости, что областные власти не будут реагировать на ситуацию с Уваркиной.

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Ранее обладминистрация также не стала комментировать резонансную историю с «еврейской фамилией», случившуюся с Уваркиной. В конце апреля этого года в соцсетях появилось видео встречи Уваркиной с жителями города, где она спросила одного из выступивших из зала мужчин: «У вас какая фамилия?» Мужчина ответил: «Беликов», на что Уваркина сказала: «А я думала, какая-то еврейская фамилия. Потому что два вопроса таких…» Высказывание Уваркиной вызвало резонанс в интернет-сообществе, ей пришлось извиняться в своем Instagram, однако потом видео с извинениями исчезло.

Уваркина была избрана главой администрации Липецка депутатами горсовета 25 июня этого года. До этого она являлась первым заместителем главы города, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. Ранее Уваркина была учредителем и председателем правления группы компаний «Трио», руководителем наблюдательного совета СПССК «Объединенные производители молока», председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.

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