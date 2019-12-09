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21:19 (мск), источник: РИА Новости

В Минфине назвали сумму долга Украины по евробондам

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.

Сумма увеличилась по сравнению с изначальной на полтора миллиарда долларов из-за начисленных процентов.

Ранее в Верховном суде Великобритании начались слушания по делу. Они продлятся до 12 декабря. В министерстве финансов уверены, что суд вынесет решение в пользу России.

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Долг Украины перед Россией

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки стоит Киеву 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.
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Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам.

При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.

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21:12 (мск)© Ньюстюб
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