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19:38 (мск), источник: РИА Новости

В Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки»

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Встреча лидеров «нормандской четверки» началась в Елисейском дворце в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

По правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит французский лидер Эммануэль Макрон, по левую — канцлер ФРГ Ангела Меркель, а напротив — президент Украины Владимир Зеленский.

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Обновленная «четверка» (за три года с последнего саммита успела смениться половина состава, новые участники — Макрон и его украинский коллега Зеленский) обсудит перспективы урегулирования на востоке Украины.

В Кремле заявили, что Москва не ждет многого, но надеется на «субстантивный разговор». Отмечается, что лидеры могут принять итоговый документ, но он вряд ли будет обязывающим.

Что намерены обсудить

Ранее Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите. Украинский лидер намерен поднять вопрос обмена удерживаемыми по формуле «всех на всех», а также восстановление контроля Киева над границей с Россией. Он также выразил желание обсудить конкретные сроки обмена пленными и условия по проведению выборов в Донбассе. Украинский президент также упоминал, что надеется договориться о полном прекращении огня в Донбассе.

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Кроме того, в украинских СМИ распространилась информация со ссылкой на источники о намерении Зеленского предложить создание на неподконтрольных правительству территориях «муниципальной стражи» из представителей Киева, ОБСЕ, ЛНР и ДНР. В самопровозглашенных республиках эту идею посчитали нереалистичной.

Озвучили в Киеве и возможность модернизации минских соглашений после саммита, что контрастирует со словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Ранее он подчеркнул, что Москва намерена «обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки их размывания».

Переговоры между лидерами «четверки» стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.

Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат так и стал называться «нормандским». Важнейшей встречей «квартета» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где были закреплены «минские договоренности».

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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