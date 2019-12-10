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06:36 (мск), источник: ТАСС

Постпред России при ЕС назвал русский народ самым многочисленным разделенным в мире

По словам Владимира Чижова, последовавшая за распадом СССР борьба за советское геополитическое наследство все еще продолжается, и в ней используются русофобская пропаганда, клевета на русский народ и попытки пересмотреть роль русского народа в мировой истории.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ. /ТАСС/. Русский народ — это самый многочисленный разделенный народ в мире, после распада СССР на чужбине остались свыше 25 млн человек. Об этом заявил Владимир Чижов, выступая на проходящем в понедельник в Европарламенте 13-м Европейском русском форуме.

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«Развал СССР, о котором президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил как о величайшей трагедии для русского народа, имея в виду его колоссальные гуманитарные последствия. 25 млн этнических русских в одночасье оказались за пределами своей исторической родины вопреки своей воле, — сказал он. — Русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Последствия этой трагедии мы переживаем до сих пор».

«Последовавшая за распадом СССР борьба за советское геополитическое наследство продолжается по сей день, ее главными инструментами, заимствованными из арсенала времен холодной войны, стали русофобская пропаганда, клевета на русский народ, попытки пересмотреть роль русского народа в мировой истории», — отметил Чижов.

Европейский русский форум проводится в Европарламенте на ежегодной основе. Он организован евродепутатом от Латвии Мирославом Митрофановым. В форуме принимают участие европейские и российские депутаты, дипломаты, общественные и религиозные деятели, ученые и журналисты, представители русского зарубежья в странах ЕС.

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