21:39 (мск), источник: РИА Новости
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», — говорится в документе.
СК РФ обвинял Голосную в том, что именно ее злоупотребление полномочиями позволило пивоварам из некоего ООО «Альфа-групп» избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Уголовное дело, однако, в конце концов закрыла прокуратура, уличив следствие в нарушении
Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.