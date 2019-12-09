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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», — говорится в документе.

СК РФ обвинял Голосную в том, что именно ее злоупотребление полномочиями позволило пивоварам из некоего ООО «Альфа-групп» избежать уплаты налогов на 58 миллионов рублей. Уголовное дело, однако, в конце концов закрыла прокуратура, уличив следствие в нарушении Уголовно-процессуального кодекса.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в криминальной истории с участием Голосной.

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