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21:57 (мск), источник: РИА Новости

В Париже началась встреча Путина и Зеленского

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в «нормандском» формате. Самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

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Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

В Кремле считают важным обсудить на встрече реализацию Минских соглашений. Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика.

Тем не менее, министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече могут затронуть газовую тему, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне.

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Крым российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

Переговоры между лидерами «четверки» стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.

Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться «нормандским». Важнейшей встречей «квартета» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.

Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото «нормандской четверки»
Во время загрузки произошла ошибка.
21:12 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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