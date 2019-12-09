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22:13 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На «нормандском саммите» в Париже президент России Владимир Путин жестом «развернул» украинского коллегу Владимира Зеленского в сторону фотографов.

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В начале встречи президент Украины перепутал места за столом, едва не сев на стул российского лидера. Затем Зеленский открыл папку с документами, сидя спиной к камере. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон указал ему рукой, что сзади стоят журналисты.

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Украинский лидер не сразу понял, что от него хотят. Тогда президент России попросил его повернуться. После этого Зеленский улыбнулся в камеру.

«Нормандский формат» переговоров существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов между министрами иностранных дел.

В феврале 2015 года «четверка» подписала Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и другие шаги, регламентирующие примирение сторон, однако боевые действия продолжаются до сих пор.

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Коммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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