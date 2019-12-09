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23:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Источник: AP 2019

Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце в Париже. Президенты еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

«Хорошо, доволен», — сказал Путин журналистам, проходя мимо пресс-центра и отвечая на вопрос об итогах переговоров с Зеленским.

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После этого начался ужин лидеров «нормандской четверки». Офис Зеленского сообщил, что переговоры лидеров стран продолжатся.

Переговоры стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.

Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться «нормандским». Важнейшей встречей «квартета» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.

Путин попросил Зеленского развернуться для совместного фото «нормандской четверки»
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21:12 (мск)© Ньюстюб
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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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