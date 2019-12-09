23:19 (мск), источник: РИА Новости
Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским
ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Первые переговоры лидеров двух стран прошли на полях саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце в Париже. Президенты еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
«Хорошо, доволен», — сказал Путин журналистам, проходя мимо
После этого начался ужин лидеров «нормандской четверки». Офис Зеленского сообщил, что переговоры лидеров стран продолжатся.
Переговоры стали возможны после принятия Киевом формулы Штайнмайера и разведения сил в районе Станицы Луганской, а также населенных пунктов Золотое и Петровское.
Первая встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялась 6 июня 2014 года, позднее этот формат стал называться «нормандским». Важнейшей встречей «квартета» считается саммит в Минске в феврале 2015 года, где и были закреплены минские договоренности.