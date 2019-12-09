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23:33 (мск), источник: РИА Новости

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей». Об этом в твиттере сообщило представительство Украины при ООН.

Источник: РИА "Новости"

В ее поддержку проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.

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В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют «вывести войска» с полуострова, написал в фейсбуке пресс-секретарь украинской миссии в ООН Олег Николенко. Кроме того, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

В резолюции говорится, что «российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины». Киев также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной.

В прошлом году Генассамблея приняла аналогичную резолюцию. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет «зашоренная кампания».

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, принятая резолюция служит ширмой для провальной внутренней политики Украины и не способствует урегулированию кризиса внутри страны.
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В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим украинскую инициативу представителям Генассамблеи следует самим посетить полуостров и оценить ситуацию в республике. Она добавила, что вне зависимости от подобных резолюций «Крым никогда даже не повернет головы в сторону Украины».

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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