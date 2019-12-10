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00:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Украина договорились по транзиту газа

По информации «Ъ», Россия и Украина договорились по транзиту газа. Вопрос был согласован в Париже на встрече в рамках «нормандского формата».

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными.

Вопрос заключения транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров, сказал он.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Господин Путин сказал, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен.

Владимир Соловьев

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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