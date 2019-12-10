00:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия и Украина договорились по транзиту газа
По информации «Ъ», Россия и Украина договорились по транзиту газа. Вопрос был согласован в Париже на встрече в рамках «нормандского формата».
В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В киевскую делегацию вошли министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Переговоры лидеров двух стран продолжались почти полтора часа. Господин Путин сказал, что встреча с господином Зеленским прошла хорошо, он доволен.
Владимир Соловьев