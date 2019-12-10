04:47 (мск), источник: Известия
Неделя пролетела: четырехдневку отложили на неопределенный срок
Власти не успели провести запланированные на ноябрь консультации о сокращении рабочего времени.
Обсуждение перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством
Пункт «Проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели» был включен в план работы российской трехсторонней комиссии по
Подтвердили информацию и в секретариате РТК. Там сказали, что вопрос не успели рассмотреть
Вопрос о сокращении рабочей недели перешел к российской трехсторонней комиссии после того, как его по поручению
В октябре Минтруд сообщил, что в ходе обсуждения с другими ведомствами, объединениями профсоюзов и работодателей было «предложено продолжить рассмотрение темы на площадке российской трехсторонней комиссии по регулированию
В самом докладе Минтруда о четырехдневке четкого за или против в отношении инициативы не читалось. С одной стороны, может вырасти производительность, у граждан будет больше времени на семью и занятия спортом, но с другой — есть риск повышения издержек и, следовательно, себестоимости продукции, рассуждали чиновники.
К дискуссии подключалось и Минэкономразвития: там говорили, что новый режим работы можно опробовать на одном из предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Но пока ни в одной из компаний на это не согласились.
В результате проработки вопроса стало понятно, что российский бизнес не готов сокращать рабочую неделю и в ближайшее время рассмотрение идеи четырехдневки не имеет смысла, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
— Уже ясно, что сокращение рабочего времени без сокращения фонда оплаты труда приведет к росту цен и поставит в невыгодные условия наши компании относительно зарубежных. Усугубит четырехдневная рабочая неделя и проблему нехватки высококвалифицированной рабочей силы, — отметил эксперт.
При этом законодательство не запрещает предприятиям сокращать трудовое время самостоятельно, добавил он. В национальной практике такие прецеденты уже есть: как правило, предприятия предлагают сотрудникам работать меньше
При обсуждении четырехдневной рабочей недели многие эксперты дали понять, что сокращение трудового времени пока неактуально, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
— Это задача не сегодняшнего дня. Более того, для ее решения пока нет реальных предпосылок вроде прорывного роста производительности или роботизации большинства предприятий. Видимо, пришло понимание, что обсуждение стоит отложить до лучших времен, — предполагает специалист.
Как писали «Известия», 40% россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее.
Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.
Тем не менее пока опрошенные не особо верят, что в ближайшие 3−5 лет четырехдневка станет реальностью — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.