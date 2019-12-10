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02:45 (мск), источник: РИА Новости

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры РФ и Украины по газу прошли в Париже на полях саммита в «нормандском» формате.

«Насколько мне известно, эта тема (газа — ред.) поднималась, пока никаких договоренностей достигнуто не было», — заявил Коболев в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.

При этом глава компании выразил надежду, что российская сторона не повторит «трюк в 2009 и 2006 годах, когда был создан искусственный газовый кризис».

«Мы с радостью, конструктивно… подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово. Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения (газотранспортной) системы. Новый, независимый оператор, образованный по европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он покинет “Нафтогаз” и станет полностью независимым», — заявил Коболев.

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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