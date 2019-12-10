Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Переговоры РФ и Украины по газу прошли в Париже на полях саммита в «нормандском» формате.
«Насколько мне известно, эта тема (газа — ред.) поднималась, пока никаких договоренностей достигнуто не было», — заявил Коболев в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.
При этом глава компании выразил надежду, что российская сторона не повторит «трюк в 2009 и 2006 годах, когда был создан искусственный газовый кризис».
«Мы с радостью, конструктивно… подписали бы новый транзитный контракт. Для этого все готово. Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения (газотранспортной) системы. Новый, независимый оператор, образованный по европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он покинет “Нафтогаз” и станет полностью независимым», — заявил Коболев.