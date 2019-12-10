02:14 (мск), источник: РИА Новости
«Нормандская четверка» договорилась придерживаться формулы Штайнмайера
БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Участники саммита в «нормандском» формате договорились придерживаться формулы Штайнмайера, заявила на
«Мы достигли того, о чем здесь, в Париже, говорили много лет, а именно реализации формулы Штайнмайера. Это произошло благодаря мужеству Украины, потому что это формула Штайнмайера, это очень интересно… Речь идет о том, в какой последовательности мы реализуем разные меры», — сказала Меркель.
Она добавила, что конкретно речь идет о «дополнении к минским соглашении», в частности, о временном наделении Донбасса особым статусом на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.
«Это было принято сейчас Украиной и согласовано с Россией, это был большой прорыв», — сказала канцлер.