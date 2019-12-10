02:23 (мск), источник: Интерфакс
Вся «четверка» выступила за обмен пленными «всех на всех» до конца года
По итогам саммита президент Украины сделал заявление, что стороны договорились произвести обмен до 31 декабря 2019 года.
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандского формата» достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня, обмене пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года.
«Сегодня мы договорились о важных вещах: первое, речь идет о стабилизации, обеспечении безопасности на востоке Украины, в том числе о восстановлении режима прекращения огня без ограничения, которое должно быть реализовано до конца 2019 года», — сказал Зеленский во вторник по итогам встречи лидеров «нормандского формата».
Кроме этого, подчеркнул он, необходимо обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением режима прекращения огня со стороны всех участников, в частности, нужен доступ миссии ОБСЕ на всей территории Украины для обеспечения мониторинга ситуации.
Он заявил также, что «все стороны выступают за освобождение всех задержанных, всех пленных до 31 декабря текущего года по принципу «всех на всех».