Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
7Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда
02:23 (мск), источник: Интерфакс

Вся «четверка» выступила за обмен пленными «всех на всех» до конца года

По итогам саммита президент Украины сделал заявление, что стороны договорились произвести обмен до 31 декабря 2019 года.

Источник: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров «нормандского формата» достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня, обмене пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года.

Читайте также
Минские соглашения. История и выполнение

«Сегодня мы договорились о важных вещах: первое, речь идет о стабилизации, обеспечении безопасности на востоке Украины, в том числе о восстановлении режима прекращения огня без ограничения, которое должно быть реализовано до конца 2019 года», — сказал Зеленский во вторник по итогам встречи лидеров «нормандского формата».

Кроме этого, подчеркнул он, необходимо обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением режима прекращения огня со стороны всех участников, в частности, нужен доступ миссии ОБСЕ на всей территории Украины для обеспечения мониторинга ситуации.

Он заявил также, что «все стороны выступают за освобождение всех задержанных, всех пленных до 31 декабря текущего года по принципу «всех на всех».

Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-Онлайн
Событий пока нет
Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
В Париже договорились придерживаться формулы Штайнмайера
Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
Украина и Россия не договорились по газу в Париже
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
По Земле стремительно распространяются гигантские мертвые зоны
WADA раскрыло виды спорта, в которых россияне применяли допинг
Здоровье
Мать 5 лет не выпускает маленькую дочь из элитного роддома Ее мать считает, что ребенок смертельно болен.
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Кино
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта Певица представила в Москве фильм о своем первом за десять лет концертном шоу
Авто
АВТОВАЗ выкупил у GM завод по выпуску Chevrolet Niva В дальнейшем внедорожник будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-АВТОВАЗ переименуют
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Все должны...? 306
Измена или нет 252
Старый или новый дом 172
"Остров мечты" в Москве 168
Леди
74-летний Евгений Петросян женился на молодой возлюбленной Свадьбу сыграли в начале декабря
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь