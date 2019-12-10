12:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Гвардейцам обновляют клятву
В Росгвардии появится единый текст присяг.
Как стало известно «Ъ», в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий принятие присяги в Росгвардии. Сейчас ее дают лишь военнослужащие, а получающие звания полицейских сотрудники, в отличие от коллег из МВД, оказались в правовом вакууме. Ранее
Автором поправок к закону «О войсках национальной гвардии РФ» снова стал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, разрабатывавший его вместе с коллегой — главой комитета Василием Пискаревым. Сам текст законопроекта занимает две с небольшим страницы и подразумевает лишь небольшие изменения в уже действующее законодательство. Впрочем, как пояснил «Ъ» Хинштейн, они имеют едва ли не ключевое значение.
Дело в том, что в войсках нацгвардии России есть как военнослужащие, так и сотрудники, имеющие специальное звание сотрудников полиции и несущие службу в подразделениях вневедомственной охраны и
«Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам ее текст», — указали авторы законопроекта в пояснительной записке. «Сложилась абсурдная ситуация, которую надо исправить», — считает Александр Хинштейн. По его словам, сделать это довольно просто, добавив несколько новых положений, тем более что тексты присяг, которые приносят как военнослужащие, так и сотрудники МВД, ФСИН, МЧС, СКР и т.д., фактически различаются лишь ведомствами и имеют общие суть и значение. Он также особо отметил, что это уже не первые поправки, которые направлены на совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность Росгвардии. «За время существования ведомства при правоприменительной практике были вскрыты ее узкие места, а потому сейчас речь идет о “шлифовании” закона», — сообщил «Ъ» Хинштейн, отметив, что поправки разрабатывались комитетом Госдумы в тесном взаимодействии с Росгвардией, а позже получили одобрение главного правового управления президента.
Отметим, что, как сообщал «Ъ», совсем недавно в Госдуму те же депутаты внесли законопроект, который должен приравнять полицейских из Росгвардии к их коллегам из МВД в обязанности представляться гражданам при обращении к ним, а также объяснять свои действия и возможные правовые последствия. По данным «Ъ», этот законопроект на пленарном совещании Госдумы пока не рассмотрен, так как на него еще не поступил отзыв правительства. Впрочем, авторы не сомневаются, что и в данном случае «шлифовка» закона будет одобрена. Помимо этого за последние
Сергей Сергеев