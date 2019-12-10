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12:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Гвардейцам обновляют клятву

В Росгвардии появится единый текст присяг.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий принятие присяги в Росгвардии. Сейчас ее дают лишь военнослужащие, а получающие звания полицейских сотрудники, в отличие от коллег из МВД, оказались в правовом вакууме. Ранее гвардейцам-полицейским уже предложили по аналогии с теми же сотрудниками органов внутренних дел представляться гражданам, объяснять им свои действия и возможные последствия.

Автором поправок к закону «О войсках национальной гвардии РФ» снова стал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, разрабатывавший его вместе с коллегой — главой комитета Василием Пискаревым. Сам текст законопроекта занимает две с небольшим страницы и подразумевает лишь небольшие изменения в уже действующее законодательство. Впрочем, как пояснил «Ъ» Хинштейн, они имеют едва ли не ключевое значение.

Он напомнил, что Росгвардия существует уже более 3,5 года, однако часть ее сотрудников оказалась в некоем правовом вакууме.

Дело в том, что в войсках нацгвардии России есть как военнослужащие, так и сотрудники, имеющие специальное звание сотрудников полиции и несущие службу в подразделениях вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Все сотрудники-военнослужащие принимают стандартную военную присягу. Те из полицейских, кто пришел в Росгвардию из МВД, также в свое время приняли соответствующую присягу по месту предыдущей службы.

Однако полицейские-новички, которые только устраиваются на службу в Росгвардию, как оказалось, сейчас вообще никому не присягают.
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«Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам ее текст», — указали авторы законопроекта в пояснительной записке. «Сложилась абсурдная ситуация, которую надо исправить», — считает Александр Хинштейн. По его словам, сделать это довольно просто, добавив несколько новых положений, тем более что тексты присяг, которые приносят как военнослужащие, так и сотрудники МВД, ФСИН, МЧС, СКР и т.д., фактически различаются лишь ведомствами и имеют общие суть и значение. Он также особо отметил, что это уже не первые поправки, которые направлены на совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность Росгвардии. «За время существования ведомства при правоприменительной практике были вскрыты ее узкие места, а потому сейчас речь идет о “шлифовании” закона», — сообщил «Ъ» Хинштейн, отметив, что поправки разрабатывались комитетом Госдумы в тесном взаимодействии с Росгвардией, а позже получили одобрение главного правового управления президента.

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Отметим, что, как сообщал «Ъ», совсем недавно в Госдуму те же депутаты внесли законопроект, который должен приравнять полицейских из Росгвардии к их коллегам из МВД в обязанности представляться гражданам при обращении к ним, а также объяснять свои действия и возможные правовые последствия. По данным «Ъ», этот законопроект на пленарном совещании Госдумы пока не рассмотрен, так как на него еще не поступил отзыв правительства. Впрочем, авторы не сомневаются, что и в данном случае «шлифовка» закона будет одобрена. Помимо этого за последние год-два был принят еще целый ряд поправок к законодательству, касающихся Росгвардии. Ее сотрудникам разрешили, как и ряду других силовых структур, сбивать незаконно используемые беспилотники и дроны. Кроме того, на росгвардейцев и членов их семей были распространены льготы, полагающиеся ветеранам боевых действий, получения компенсаций при гибели или ранении, зачисления их детей для обучения в военные кадетские училища и т. д. Как пояснил Хинштейн, все эти действия направлены на улучшение так называемого отраслевого законодательства и приведение его норм, касающихся Росгвардии, в соответствие тем, которыми уже руководствуются другие ведомства.

Сергей Сергеев

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