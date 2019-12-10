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16:34 (мск), источник: РИА Новости

Песков: договориться по газу в Париже не удалось

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Москва и Киев по итогам встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не смогли выйти на окончательные договоренности по вопросу газа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны. Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал он.

Как отметил Песков, стороны договорились, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат переговоры.

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«У них (Путина и Зеленского. — Прим. ред.) была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формата», — добавил пресс-секретарь.

Тем не менее Москва надеется, что первая встреча Путина и Зеленского станет началом конструктивного общения, подчеркнул Песков.

Встреча в Париже

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

Девятого декабря прошел первый за три года саммит «нормандской четверки»: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.

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Зеленский отметил, что встреча с Путиным была преимущественно посвящена теме транзита российского газа на Украину и он считает высокой вероятность продлить контракт сроком на десять лет с 1 января. По его словам, вопрос «удалось разблокировать».

Путин, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что российский газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.

Ситуация с контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце года. Москва настаивает на том, что новый договор может быть подписан при условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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