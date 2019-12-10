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17:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Финляндию возглавила 34-летняя женщина

Парламент Финляндии одобрил назначение премьер-министром 34-летней Санны Марин. Об этом сообщает Reuters.

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6
фотографий

Из 200 членов парламента страны 99 человек проголосовали за ее кандидатуру, 70 высказались против, еще три десятка законодателей не пришли на заседание.

Марин стала самым молодым премьером не только в Финляндии, но и в мире. В ее кабинете министров — семь мужчин и двенадцать женщин. Женщины также возглавляют четыре из пяти правящих партий в парламенте страны.

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Члены Социал-демократической партии, крупнейшей в правящей коалиции, проголосовали за ее выдвижение 8 декабря.

Потребность в новом премьер-министре возникла из-за того, что предыдущий глава правительства, социал-демократ Антти Ринне подал в отставку после массовой забастовки в стране.

Вотум недоверия ему вынесла центристская партия — союзник социал-демократов по коалиции. Этот блок партий пришел к власти полгода назад. Сообщается, что и центристы, и социал-демократическая партия на последнем голосовании потеряли заметную часть голосов. Второе место, почти догнав правящую партию, заняли националисты из «Партии финнов».

Забастовка почтовой службы, авиаперевозчиков и работников других сфер народного хозяйства длится уже третью неделю и стоила бюджету страны примерно 500 миллионов долларов.

Правительство Финляндии уже дважды возглавляли женщины. Страна одной из первых в мире (в 1906 году) распространила на женщин избирательное право, а первую женщину-парламентария избрали в 1907 году.

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