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18:26 (мск), источник: Коммерсантъ

СПЧ предлагает провести амнистию в честь 75-летия Победы

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в честь 75-летия Победы в 2020 году стоит провести амнистию. Он также сообщил, что СПЧ подготовил для Владимира Путина соответствующий доклад.

Источник: РИА "Новости"

«Коллеги подготовили доклад, будет ли обсуждаться (эта тема.—"Ъ») не знаю дата большая, серьезная, было бы правильно провести амнистию, но идет дискуссия вокруг того, кого амнистировать, — сказал господин Фадеев журналистам перед встречей членов СПЧ с Владимиром Путиным (цитата по ТАСС).

По его словам, когда отмечалось 60 и 65 лет со дня Победы, в живых было больше участников войны, «и было понятно, в какую сторону можно было направлять амнистию». «Сейчас таких людей, к сожалению, осталось уже немного. И какова логика амнистии — вот это вопрос», — отметил глава СПЧ.

Напомним, в сентябре бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил амнистировать к 75-летию победы ряд предпринимателей, которые были осуждены за экономические преступления. В частности, освободить впервые осужденных по предпринимательским статьям УК. Ранее бывший член СПЧ Илья Шаблинский также сообщал о намерении членов совета попросить включить в проект амнистии участников дел о массовых беспорядках в Москве, но в октябре состав СПЧ изменился.

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