Глава СПЧ: за брошенный в полицейских стаканчик не должны сажать в тюрьму

«Совет внимательно следит за ходом этого дела. Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному», — сказал Фадеев на встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»).
Глава СПЧ также упомянул приговоры, которые были вынесены нескольким фигурантам 6 декабря. «И как представляется, своими приговорами суд проявил такую соразмерность, хотя должен сказать, что у членов совета есть и другие мнения», — отметил Валерий Фадеев.
В день вынесения приговоров он прокомментировал решение суда по делу студента ВШЭ Егора Жукова, назвав его сбалансированным. «Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений», — сказал тогда Фадеев.
По данным СПЧ, в 2017—2018 годах произошло 2526 протестных акций. Из них около 16% в России носили политический характер, более 7% были связаны с экологическими проблемами, особенно острой была тема «мусорной реформы». СПЧ зафиксировал «социальное напряжение» по этой проблеме в 50 регионах. Еще 7% акций были связаны с обманутыми дольщиками, 6% — с ростом тарифов ЖКХ, 5% — трудовые протесты.
Владимир Путин перед выступлением Валерия Фадеева призвал сделать работу СПЧ «предельно открытой» и поддерживать широкие контакты со СМИ. «Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться», — сказал Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
По его словам, власти должны сделать все необходимое, чтобы люди доверяли институтам, которые направлены на защиту их прав и развития гражданского общества.
Напомним, 6 декабря московские суды вынесли решения по девяти фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. В результате было назначено три реальных тюремных срока, три условных срока, два административных ареста, одного фигурант приговорили к штрафу.