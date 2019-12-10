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18:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава СПЧ: за брошенный в полицейских стаканчик не должны сажать в тюрьму

Участников московских протестов должны наказывать соразмерно содеянному, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, «брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку». В связи с этим СПЧ подготовил доклад «о развитии культуры поиска компромиссов в таких ситуациях».

Источник: РИА "Новости"

«Совет внимательно следит за ходом этого дела. Совет исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел. Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному», — сказал Фадеев на встрече членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»).

Глава СПЧ также упомянул приговоры, которые были вынесены нескольким фигурантам 6 декабря. «И как представляется, своими приговорами суд проявил такую соразмерность, хотя должен сказать, что у членов совета есть и другие мнения», — отметил Валерий Фадеев.

В день вынесения приговоров он прокомментировал решение суда по делу студента ВШЭ Егора Жукова, назвав его сбалансированным. «Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений», — сказал тогда Фадеев.

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День приговоров по «московскому делу»

По данным СПЧ, в 2017—2018 годах произошло 2526 протестных акций. Из них около 16% в России носили политический характер, более 7% были связаны с экологическими проблемами, особенно острой была тема «мусорной реформы». СПЧ зафиксировал «социальное напряжение» по этой проблеме в 50 регионах. Еще 7% акций были связаны с обманутыми дольщиками, 6% — с ростом тарифов ЖКХ, 5% — трудовые протесты.

Владимир Путин перед выступлением Валерия Фадеева призвал сделать работу СПЧ «предельно открытой» и поддерживать широкие контакты со СМИ. «Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться», — сказал Путин (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

По его словам, власти должны сделать все необходимое, чтобы люди доверяли институтам, которые направлены на защиту их прав и развития гражданского общества.

Напомним, 6 декабря московские суды вынесли решения по девяти фигурантам дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. В результате было назначено три реальных тюремных срока, три условных срока, два административных ареста, одного фигурант приговорили к штрафу.

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