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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал трагедию в Беслане своей личной болью на всю жизнь

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что трагедия в Беслане стала его личной болью на всю жизнь, и пообещал рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке нуждающихся.

Источник: РИА Новости

На заседании Совета по правам человека был поднят вопрос об отсутствии психологической помощи пережившим трагедию в Беслане.

Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь.
Владимир Путин
Президент РФ

«Поэтому если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно», — добавил глава государства.

Утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана произошел теракт, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

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