Путин: нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки за рамками закона

«Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — сообщил он на совещании с членами СПЧ.
Путин отметил, что тем не менее все россияне имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными законными средствами. «Надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью относятся к родине, и среди людей, которые выражают свои протесты много таких, которые искренне хотят изменить ситуацию к лучшему», — сообщил президент, отвечая на просьбу режиссера Александра Сокурова прекратить репрессивную форму обращения с молодыми людьми.
По словам Сокурова, в настоящее время механизм взаимоотношений власти и молодых людей, выражающих протесты, не налажен. «Государство не смотрит в лица молодых людей, больше в спины, а то и, простите, ниже. Руководители должны осознать, что для русской молодежи есть два самых важных понятия — красота и справедливость», — отметил режиссер.
Кроме того, Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста в той или иной форме.