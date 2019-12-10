Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
19:43 (мск), источник: ТАСС

Путин: нельзя допустить перерастания мирных протестов в беспорядки за рамками закона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выражение своего мнения должно происходить в рамках закона, нельзя допускать перетекания мирных протестов в беспорядки, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2019

«Бросил какой-то там стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — сообщил он на совещании с членами СПЧ.

Новость
Глава СПЧ: за брошенный в полицейских стаканчик не должны сажать в тюрьму

Путин отметил, что тем не менее все россияне имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными законными средствами. «Надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью относятся к родине, и среди людей, которые выражают свои протесты много таких, которые искренне хотят изменить ситуацию к лучшему», — сообщил президент, отвечая на просьбу режиссера Александра Сокурова прекратить репрессивную форму обращения с молодыми людьми.

По словам Сокурова, в настоящее время механизм взаимоотношений власти и молодых людей, выражающих протесты, не налажен. «Государство не смотрит в лица молодых людей, больше в спины, а то и, простите, ниже. Руководители должны осознать, что для русской молодежи есть два самых важных понятия — красота и справедливость», — отметил режиссер.

Кроме того, Сокуров попросил Путина провести встречу с молодыми людьми, которые находятся в заключении и под следствием за выражение протеста в той или иной форме.

Читайте также
 Ее задержали, когда она по заданию партии смертельно ранила чиновника. Били, насиловали, приговорили к казни
Уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий
Путин, Собянин, Батурин и другие вспоминают Юрия Лужкова
Путин предрек «Сребреницу» при закрытии границы военными Украины
Умерла солистка Roxette
Еще один российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Снимок с каплями силиконового масла победил в фотоконкурсе
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Поддержите, пожалуйста 518
Я хочу обобрать мужика?? 437
Как вы преодолеваете кризисы в браке? 201
Наш отпуск в Германии. 163
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь