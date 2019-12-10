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18:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.

Источник: РИА Новости

На заседании Совета по правам человека к главе государства обратились с предложением сделать ненадлежащее поведение госслужащих, в частности, оскорбление ими чести и достоинства граждан, основанием для их увольнения.

В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем.
Владимир Путин
президент РФ

По словам президента, необходимо продумать детали.

«У нас же есть в УК даже статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения. А может быть что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали», — добавил он.

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