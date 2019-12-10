Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным

«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал президент, подчеркнув, что «услышал» предложение одного из участников встречи.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что рабочий день в регионе переносится с 31 на 28 декабря. По его мнению, «это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области», поскольку они смогут спокойно подготовиться к встрече Нового года 31 декабря.
В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение.
3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев.
В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря.
В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.