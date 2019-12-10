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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека во вторник, 10 декабря, передает ТАСС.

Источник: AP 2019

«Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода», — сказал президент, подчеркнув, что «услышал» предложение одного из участников встречи.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что рабочий день в регионе переносится с 31 на 28 декабря. По его мнению, «это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области», поскольку они смогут спокойно подготовиться к встрече Нового года 31 декабря.

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В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение.

3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

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