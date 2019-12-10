Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Дипломаты высказались о ситуации с задержанным по обвинению в шпионаже Полом Уиланом. Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп считает приоритетом возвращение американца на родину. В свою очередь, Лавров отметил, что решения по судьбе американского гражданина будут принимать после судебного процесса.
Кроме того, он заверил Помпео, что в России серьезно относятся к заявлениям Уилана об ухудшении его здоровья. При этом глава МИД отметил, что задержанный допускает «аррогантные» высказывания, поэтому создавать ему образ мученика неправильно.
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили итоги «нормандского» саммита. Так, Лавров рассказал, что подробно проинформировал госсекретаря США и его делегацию о принятых на саммите решениях и вопросах, которые еще предстоит урегулировать для выполнения Минских соглашений.
«Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения», — подчеркнул Лавров.
Лавров и Помпео затронули тему вмешательства во внутренние дела государств. Госсекретарь заявил главе МИД о недопустимости подобных шагов.
«Администрация Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов. Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.
В ответ Лавров отметил, что на все обращения Москвы с предложением обсудить «вмешательство России» в якобы внутренние дела США Вашингтон не отреагировал.
«Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует», — сказал Лавров.
Он напомнил, что первые высказывания на эту тему начались еще накануне выборов в 2016 году.
«Мы по каналам, которые тогда существовали между Москвой и Вашингтоном с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались в октябре 2016 года и вплоть до инаугурации Дональда Трампа», — отметил министр.
Глава российского МИД заявил, что Москва готова продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), слово остается за США.
В свою очередь, Помпео заявил, что договор был заключен в другую эпоху, с тех пор угрозы стратегической стабильности изменились.
«Был другой баланс сил между великими державами, другие типы вооружений, угрозы были иные по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня угроза стратегической стабильности не только бомбардировщики, подлодки или ракеты, есть другие методы, которыми можно приводить к разбалансированию стабильности», — заявил госсекретарь.
Он отметил, что в соглашение нужно добавить Китай. По его словам, это создаст систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность, подобные СНВ и РСМД.
По словам Помпео, Лавров предложил США рассмотреть подключение Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности.
«(Мы. — Прим. ред.) счастливы это рассмотреть», — сказал он.