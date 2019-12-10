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22:36 (мск), источник: РИА Новости

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне. Дипломаты обсудили отношения между странами, региональные проблемы и ситуацию с контролем вооружений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

О суде над Полом Уиланом

Дипломаты высказались о ситуации с задержанным по обвинению в шпионаже Полом Уиланом. Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп считает приоритетом возвращение американца на родину. В свою очередь, Лавров отметил, что решения по судьбе американского гражданина будут принимать после судебного процесса.

Кроме того, он заверил Помпео, что в России серьезно относятся к заявлениям Уилана об ухудшении его здоровья. При этом глава МИД отметил, что задержанный допускает «аррогантные» высказывания, поэтому создавать ему образ мученика неправильно.

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О «нормандском» саммите

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили итоги «нормандского» саммита. Так, Лавров рассказал, что подробно проинформировал госсекретаря США и его делегацию о принятых на саммите решениях и вопросах, которые еще предстоит урегулировать для выполнения Минских соглашений.

«Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения», — подчеркнул Лавров.

О вмешательстве

Лавров и Помпео затронули тему вмешательства во внутренние дела государств. Госсекретарь заявил главе МИД о недопустимости подобных шагов.

«Администрация Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов. Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ», — сказал он.

В ответ Лавров отметил, что на все обращения Москвы с предложением обсудить «вмешательство России» в якобы внутренние дела США Вашингтон не отреагировал.

«Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует», — сказал Лавров.

Он напомнил, что первые высказывания на эту тему начались еще накануне выборов в 2016 году.

«Мы по каналам, которые тогда существовали между Москвой и Вашингтоном с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались в октябре 2016 года и вплоть до инаугурации Дональда Трампа», — отметил министр.

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Об СНВ-3

Глава российского МИД заявил, что Москва готова продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), слово остается за США.

В свою очередь, Помпео заявил, что договор был заключен в другую эпоху, с тех пор угрозы стратегической стабильности изменились.

«Был другой баланс сил между великими державами, другие типы вооружений, угрозы были иные по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня угроза стратегической стабильности не только бомбардировщики, подлодки или ракеты, есть другие методы, которыми можно приводить к разбалансированию стабильности», — заявил госсекретарь.

Он отметил, что в соглашение нужно добавить Китай. По его словам, это создаст систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность, подобные СНВ и РСМД.

По словам Помпео, Лавров предложил США рассмотреть подключение Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности.

«(Мы. — Прим. ред.) счастливы это рассмотреть», — сказал он.

Лавров и Помпео провели совместную пресс-конференцию в Вашингтоне
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