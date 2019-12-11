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02:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров и Трамп обсудили продление договора СНВ

В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе пресс-конференции, которая транслируется в Twitter МИДа, Сергей Лавров отметил, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада стран в дело мира.

Источник: AP 2019

По его словам, Дональд Трамп подтвердил предложение России о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до конца текущего года. Господин Лавров отметил, что РФ предложила США «любые варианты» продления договора СНВ.

«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин», — сказал господин Лавров.

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Он сказал, что господин Трамп также выразил заинтересованность в создании российско-американского консультативного делового совета, с инициативой о котором выступил президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию проектов.

Господин Трамп призвал Россию поддержать усилия США, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи. Он также заявил, что поддерживает эффективный режим контроля над вооружениями, который бы включал Китай, говорится в сообщении Белого Дома.

Также они затронули отношения с КНР, господин Трамп подчеркнул необходимость «честной» торговли с Китаем.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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