02:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Лавров и Трамп обсудили продление договора СНВ
В Вашингтоне завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В ходе
По его словам, Дональд Трамп подтвердил предложение России о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до конца текущего года. Господин Лавров отметил, что РФ предложила США «любые варианты» продления договора СНВ.
«Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин», — сказал господин Лавров.
Он сказал, что господин Трамп также выразил заинтересованность в создании
Он также отметил, что санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию проектов.
Господин Трамп призвал Россию поддержать усилия США, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи. Он также заявил, что поддерживает эффективный режим контроля над вооружениями, который бы включал Китай, говорится в сообщении Белого Дома.
Также они затронули отношения с КНР, господин Трамп подчеркнул необходимость «честной» торговли с Китаем.