Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», — отметил министр.
В частности, Россия, по словам Лаврова, предложила США «любые варианты» продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.
Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и проблему санкций против Северной Кореи.
Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», Лавров выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.
«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США — ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — сказал министр.
Лавров добавил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы. «Президент Трамп его (приглашение — ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор», — сказал он.
Дональд Трамп, со своей стороны, назвал в Twitter встречу с Лавровым «очень хорошей». «Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — добавил Трамп.
В свою очередь, в Белом доме сообщили, что Трамп в ходе встречи с Лавровым отметил важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя странами.
Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Глава МИД уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.