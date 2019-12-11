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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.

Источник: AP 2019

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», — отметил министр.

В частности, Россия, по словам Лаврова, предложила США «любые варианты» продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что обсудил с президентом США шаги по недопущению усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и проблему санкций против Северной Кореи.

Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», Лавров выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.

«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США — ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — сказал министр.

Лавров добавил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы. «Президент Трамп его (приглашение — ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор», — сказал он.

Дональд Трамп, со своей стороны, назвал в Twitter встречу с Лавровым «очень хорошей». «Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — добавил Трамп.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что Трамп в ходе встречи с Лавровым отметил важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя странами.

Американский лидер обсудил тему «вмешательства России» в выборы в США, он также призвал главу МИД России поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР и приветствовал сотрудничество с Москвой для решения взаимных проблем.

Сергей Лавров прибыл в Вашингтон во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Глава МИД уже провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

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