Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
25Скончался Юрий Лужков
03:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Краснодар — самый комфортный и доступный для жизни город России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование института территориального развития «Урбаника».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Краснодар активно развивается в последние 10−15 лет. Кроме того, в этом городе благоприятный климат и доступное по стоимости жилье.

Второе место занял Сургут, благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды.

Читайте также
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?

На третьей строчке — Санкт-Петербург с низкими расходами на коммунальные услуги, неплохой экологической ситуацией и хорошей обеспеченностью жильем. При этом эксперты указывают на неблагоприятное соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в Петербурге.

В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место. В исследовании участвовали 100 городов России.

В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России. Вторую строчку рейтинга занял Грозный, третью — Тюмень. Также в первую десятку попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Города России выстроят по комфортности
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня© Ньюстюб
 Зеленский о переговорах с Путиным: пока что "ничья"
Жириновский отреагировал на смерть Лужкова словами «слава Богу»
«Зенит» завершил выступление в еврокубках
В Петербурге арестован гендиректор «Метростроя»
Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA
Гигантские велосипедные кладбища в Китае показали с дрона
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле
Вблизи Полярного круга нашли новый ювелирный камень
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Как удалить историю поисковых запросов в Google Пошаговая инструкция
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Горячие темы на Авто
"Ржев" ---- кино... 209
Возраст и суставы 141
Видели нового премьера? 117
Как вы относитесь к мату в художественном творчестве? 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-солисты «Чай вдвоем» показали подросших детей Артисты являются многодетными отцами
Леди
Татьяна Навка повеселилась на вечеринке в шикарном бирюзовом платье Звезда выбрала наряд от российского дизайнера.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь