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05:20 (мск), источник: Известия

Чиновники раскритиковали законопроект о защите капиталовложений

Ряд ключевых государственных ведомств и управленцев раскритиковали принципиальный для инвесторов законопроект Министерства финансов РФ — о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Источник: Известия

Глава Государственно-правового управления Лариса Брычева отметила, что проект закона может ограничить регионы в принятии собственных видов господдержки, что приведет к нарушению Конституции.

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Также она указала на пункт закона, допускающий интервенцию властей в отношения между инвесторами, что прямо противоречит Гражданскому кодексу, где есть запрет на произвольное вмешательство госорганов в частные дела.

Кроме того, Брычева считает, что данная законодательная инициатива дискриминирует бизнес из стран ЕАЭС и ВТО.

Замглавы ФНС Дмитрий Сатин подчеркивает, что действующая IT-инфраструктура службы физически не сможет следовать заложенным в законопроекте методикам учета налогов.

А помощник президента Андрей Белоусов призвал предусмотреть в документе норму, отменяющую все договоренности с бизнесом на случай финансового кризиса.

В Минфине сообщили, что знакомы с замечаниями, и пообещали максимально учесть их при подготовке документов ко второму чтению.

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