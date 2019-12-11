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09:05 (мск), источник: РИА Новости

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе. Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

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Ранее он заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по инциденту.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — пояснил Молохов.

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В частности, по словам собеседника РИА Новости, среди отказавшихся от участия в проекте «даже за деньги» оказался адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

«Это может свидетельствовать только об одном: оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно», — считает Молохов.

В то же время он отметил, что организаторы не теряют надежды найти юриста, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.

В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Восемнадцатого ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.

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