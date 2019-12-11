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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки»

Говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, неуместно, поскольку все участники преследовали одну цель, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее «Ъ» сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель по пути на пресс-конференцию сказала президенту России Владимиру Путину: «Сегодня ты победитель».

Источник: РИА "Новости"

«Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель — возобновить работу “нормандского формата” после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать», — сказал Песков журналистам.

Встреча в «нормандском формате» проводилась в Париже впервые с 2016 года. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского. После этого «нормандская четверка» дала совместную пресс-конференцию, на которой рассказала о достигнутых договоренностях.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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