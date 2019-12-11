Песков: неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки»

«Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите. Все преследовали одну цель — возобновить работу “нормандского формата” после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины Определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать», — сказал Песков журналистам.
Встреча в «нормандском формате» проводилась в Париже впервые с 2016 года. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского. После этого «нормандская четверка» дала совместную пресс-конференцию, на которой рассказала о достигнутых договоренностях.