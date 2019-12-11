Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
10Назван победитель научного фотоконкурса Королевского общества
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
13:20 (мск), источник: Интерфакс

Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о «деле Голунова» на заседании СПЧ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин упустил тему «дела Голунова» из-за большого количества вопросов во время выступления журналистки Екатерины Винокуровой на заседании СПЧ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

«Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому. Какого-то иного умысла здесь нет», — сказал Песков журналистам.

Так он объяснил, почему президент оставил без ответа вопрос Винокуровой о «деле Голунова» в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник.

Песков отметил, что Путин получает текущую информацию по этому делу.

У него есть текущая информация, но я не знаю, есть ли там новые элементы. Там же идет разбирательство по линии Следственного комитета, но нового ничего нет.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Задержание Голунова

6 июня полицейские в Москве на Цветном бульваре задержали журналиста-расследователя Ивана Голунова — сотрудника издания «Медуза», базирующегося в Латвии.

Новость
Путин назвал произволом произошедшее с журналистом Голуновым

Тогда полиция заявила, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были найдены наркотики. В пресс-релизе на сайте столичного ГУ МВД были опубликованы фотографии, сделанные в неких помещениях. На снимках было большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков. Близкие Голунова заявили, что только одна фотография из девяти была сделана дома у Голунова.

В пресс-службе полиции сначала заявили, что все фотографии подлинные. Затем там уточнили, что действительно, дома у журналиста был сделан только один снимок, а остальные фотографии связаны с делом группировки наркоторговцев, на связь с которыми якобы проверяли Голунова.

В тот же день пресс-служба сообщила, что «некачественную информацию» для публикации на сайте предоставили сотрудники УВД по Западному округу Москвы, которые задерживали Голунова. По факту была начата служебная проверка.

Между тем журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

В какую сторону движется дело

Изначально «делом Голунова» занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста. После освобождения Голунова дело осталось в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генпрокуратуры.

После прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.
Новость
После дела Ивана Голунова в полицию возврата нет

В связи с «делом Голунова» своих должностей лишились два генерал-майора полиции — начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

2 декабря Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании его уголовного дела. 4 декабря стало известно, что защита Голунова подала апелляционную жалобу на решение суда об отказе удовлетворить жалобу на волокиту в СК РФ.

Путин призвал не «придумывать» Россию и привел в пример Ленина
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело журналиста Ивана Голунова прекращено
Работа в Новый год. Кого это коснется и сколько за это заплатят
Венгерский лоукостер Wizz Air подал заявку на полеты в Россию
Эрнст признал ошибкой сюжет об истребителе, сбившем MH17
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
В Приморье столкнулись 48 автомобилей (видео)
Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео
Здоровье
У актера Уилла Смита нашли предраковый полип Открытие было сделано во время колоноскопии.
Hi-Tech
Ностальгия по нулевым: лучшие гаджеты эпохи Почти у каждого наверняка было хотя бы одно устройство из этого списка
Кино
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019» Праздничный музыкальный фестиваль телезрители увидят в первые дни нового года
Авто
ГИБДД хочет изымать автомобили у пьяных водителей Гаишники поддерживают предложение о конфискации машин у тех, кто повторно попался пьяным за рулем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Наш отпуск в Германии. 267
Правительница на год. Анна Леопольдовна 250
Черная легенда Франции - 2 240
Питание в детском саду и в школе Германии. 180
Леди
Как выглядит мужчина, превратившийся с помощью пластики в рептилию В прошлом банкир, а сегодня – человек-рептилия.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь