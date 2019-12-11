13:20 (мск), источник: Интерфакс
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о «деле Голунова» на заседании СПЧ
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин упустил тему «дела Голунова»
«Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому.
Так он объяснил, почему президент оставил без ответа вопрос Винокуровой о «деле Голунова» в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник.
Песков отметил, что Путин получает текущую информацию по этому делу.
У него есть текущая информация, но я не знаю, есть ли там новые элементы. Там же идет разбирательство по линии Следственного комитета, но нового ничего нет.
6 июня полицейские в Москве на Цветном бульваре задержали
Тогда полиция заявила, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были найдены наркотики. В
В
В тот же день
Между тем журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили
Изначально «делом Голунова» занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста. После освобождения Голунова дело осталось в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генпрокуратуры.
В связи с «делом Голунова» своих должностей лишились два
Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.
2 декабря Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании его уголовного дела. 4 декабря стало известно, что защита Голунова подала апелляционную жалобу на решение суда об отказе удовлетворить жалобу на волокиту в СК РФ.