Сурков назвал слова Авакова о переговорах в Париже «фантазиями пьяного человека»

«Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими, — сказал Сурков.— Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его — цитирую — “близко НЕ подпустили” к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки. “Померольчик”, по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного».
Напомним, ранее глава МВД Украины заявил журналистам, что на прошедшем в Париже саммите у помощника российского президента «сдали нервы» во время обсуждения вопроса контроля над границей с Россией. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что инцидента, описанного господином Аваковым, «не было».